ФОТОФАКТ: Лукашенко после субботника решил посетить «место силы»

Лукашенко во время субботника 17 апреля заявил о готовившемся на него покушении. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который накануне участвовал в республиканском субботнике на своей малой родине – в Александрии Шкловского района – решил провести воскресенье, 18 апреля, там же и посетил целебный источник недалеко от агрогородка.

Напомним, что во время субботника он высаживал деревья в Александрии. Воскресенье он проводит у Трофимовой криницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Малая родина - место силы», – сказано в подписи к кадрам.

Напомним, что Лукашенко во время предыдущих субботников тоже благоустраивал Трофимову криницу.

Лукашенко проводит воскресенье у Трофимовой криницы. Фото: president.gov.by

«Целебный источник – часть семейной истории. Его отыскал в лесной чаще и обустроил дед Александра Григорьевича – Трофим. Криница была полностью восстановлена по поручению президента в августе 2013 года», – отмечается на сайте президента.

Добавим, что во время субботника 17 апреля Лукашенко сделал резонансное заявление о том, что на него готовилось покушение.

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