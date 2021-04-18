ФСБ обнародовала видеозапись разговора Федуты и Зенковича об устранении Лукашенко

«Задача №1 – устранить самого главного, №2 – блокировать внутренние войска и ОМОН, №3 – КГБ Беларуси раскрыл подробности подготовки вооруженного мятежа против Лукашенко и его детей. Скриншот видео ОНТ

Федеральная служба безопасности России распространила видеозапись, где политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович обсуждают устранение Александра Лукашенко и захват зданий в Минске. Эти кадры были показаны в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

На видео они также обсуждают план государственного переворота, во время которого планировалось убить Лукашенко, блокировать ОМОН и захватить ключевые объекты в центре Минска, в том числе радиостанцию и телевидение.

– Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска, – сказал на видео Зенкович.

– Как минимум 30 человек еще <...> должны быть интернированы буквально в первый час. Исполняющий обязанности премьера автоматически становится исполняющим обязанности президента, поэтому он должен быть интернирован, – добавил Федута.

Кроме того, по информации ФСБ, Федута и Зенкович хотели присвоить имущество Лукашенко, а в республике организовать демократию по опыту Польши. Также в эфире телеканала сообщили, что данные о высших лицах политолог и адвокат получили от хакеров.

– Наши ребята взломали сервера МВД, КГБ, Следственного комитета. Выкачали все базы данных. Все личные данные мы предоставим, – сказал Зенкович, его цитирует ТАСС.

Добавим, что ранее похожий сюжет вышел на белорусском государственном телеканале ОНТ.

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