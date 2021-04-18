Тепло вернулось: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 19 апреля

Теплая погода ожидается в Беларуси 19 апреля: воздух прогреется в некоторых районах до +17°С. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Теплая погода ожидается в Беларуси 19 апреля: воздух прогреется в некоторых районах до +17°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

Республика окажется на периферии антициклона, с центром над севером европейской части России, поэтому будет переменная облачность. Осадков почти не ожидается, только днем местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный.

Столбики термометров ночью покажут от +2°С до +8°С, днем будет в пределах +11°С… + 17°С.

Тепло продержится в Беларуси до следующих выходных, судя по данным ресурса gismeteo. Похолодание ожидается с пятницы, 23 апреля.

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В республике по-прежнему будет ощущаться сильное влияние атмосферных фронтов от циклона с центром над севером Украины (подробности).