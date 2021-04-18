ВОЗ: ситуация с ростом случаев коронавируса в мире вызывает тревогу
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Обстановка с коронавирусом в мире вызывает тревогу. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, экспертов организации беспокоит рост числа новых случаев COVID-19 в последнее время.
– Мы наблюдаем рост числа случаев заболевания в течение семи недель подряд и рост числа смертей за четыре недели, – сказала она, ее цитирует ТАСС.
По данным ВОЗ, на 12 апреля 2021 года во всем мире было выявлено 135 646 617 случаев коронавируса и зарегистрировано 2 930 732 смертей.
Представитель организации добавила, что прошлая неделя была четвертой по количеству новых случаев за одну неделю.
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