Врач назвал способ борьбы с последствиями коронавируса

Употребление омега-3 жирных кислот помоагет в борьбе с последствиями коронавируса. Фото: pixabay

Омега-3 жирные кислоты полезны в период восстановления после COVID-19. Об этом заявил доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Медик уточнил, что этот микроэлемент оказывает положительное влияние на здоровье человека, также обладает противовоспалительным действием и помогает в борьбе с мерцательной аритмией.

– Омега-3 – это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет, – добавил специалист.

Врач также порекомендовал есть ту рыбу, которая выловлена собственноручно.

– Мы не знаем, чем кормят искусственно выращенную рыбу. <...> Поэтому оптимальный выбор средств омега-3 – полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3, и других питательных полезных веществ, – сказал он.

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