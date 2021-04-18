В Жлобинском районе 23-летний парень хотел откосить от армии, но заплатит штраф в размере 2900 рублей Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Жлобинском районе 23-летний парень хотел откосить от армии, но заплатит штраф в размере100 базовых величин – 2900 рублей. Об этом сообщает портал «Новый день».

Помощник прокурора Игорь Типашкин рассказал, что повестка молодому человеку была вручена еще в августе 2019 года и разъяснили, чем может грозить неявка. Парень должен быт прийти 10 августа в местный военкомат на медосвидетельствование, но не явился. Позже выяснилось, что уважительной причины для неявки у него не было – высшее образование он получил, не женат, не работает. Таким образом парень пополнил ряды тех, кто уклоняется от армии.

На суде он признал свою вину и раскаялся. Судья это засчитал за смягчающие обстоятельства. А также положительную характеристику по месту жительства и то, что молодой человек ранее не состоял на учете в наркодиспансере, не привлекался к уголовной ответственности, а совершенное им преступление не предоставляет большой опасности для общества.

Приговор суда – штраф в размере 100 базовых величин – 2900 рублей. Молодой человек остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«В РУВД сказали, что я слишком красиво одета»: в Минске врача оштрафовали на 2610 рублей за прогулку в бчб-одежде, а потом уволили с работы.

Ирина Беньковская была задержана 25 марта. (подробности)

В Бресте мужчину оштрафовали на 1350 рублей за то, что поехал в аптеку во время самоизоляции.

Только из протокола правозащитник Владимир Величкин узнал, что выезжать можно не в любую аптеку, а только в ближайшую к дому. (подробности)