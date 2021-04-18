Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила, что не приехала в Минск из-за отсутствия визы. Фото: state.gov

Посол США в Беларуси Джули Фишер заявила в интервью Национальному общественному радио Америки, что все еще не приехала в Минск по причине отсутствия визы.

Ведущая поинтересовалась у Фишер, когда она собирается лететь в Минск, но та ответила, что у нее нет визы.

- Мы потратили много лет на то, чтобы восстановить позитивные двусторонние отношения, что сложно по причине отсутствия послов в столицах двух стран. С 2021 года я очень надеялась прибыть в Минске. Ведь в конце декабря 2020 года я была утверждена на должность Сенатом США. Но мне так до сих пор и не удалось приехать в Минск. США, со своей стороны, готовы. И я была готова, и мы ждем от белорусской стороны соответствующих действий, - рассказала Фишер.

На уточняющий вопрос журналиста, что именно для этого требуется, Джули Фишер ответила, что ей нужна виза.

- Ее у меня пока еще нет. Но США не планируют сидеть просто сложа руки, пока мы надеемся на получение визы, я буду прямым образом этим заниматься».

Посол США в Беларуси добавила, что уже в ближайшее время она намерена отправиться в Варшаву и Вильнюс для того, чтобы «напрямую взаимодействовать с теми союзниками, которые разделяют озабоченность Америки по поводу событий, происходящих в Беларуси».

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