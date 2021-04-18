В Госдепе назвали ложными сведения о причастности США к попыткам устранения Александра Лукашенко. Фото: ТАСС

Соединенные Штаты Америки не причастны к какому-либо заговору с целью устранения президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в воскресенье, 18 апреля, корреспонденту ТАСС заявил официальный представитель Госдепартамента США.

- Да, безусловно, мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или же было вовлечено в попытку убийства Александра Лукашенко, является абсолютно ложным, - отметил официальный представитель Госдепа США.

Он также добавил, что Вашингтон готов оказать гражданину США Юрию Зенковичу консульскую помощь.

- Мы видели информацию о его задержании. Всегда, когда за границей задерживают гражданина Америки, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги, - сказал официальный представитель Госдепартамента.

Адвокат Юрий Зенкович был задержан в Москве 11 апреля.

Напомним, что Александр Лукашенко в субботу, 17 апреля, рассказал, что руководство США готовило покушение на него и на его детей.

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