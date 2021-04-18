Мария Захарова рассказала, что Запад хотел «перерыть» информацию о готовящемся госперевороте в Беларуси заявлениями Праги о высылке дипломатов РФ

Захарова рассказала, что Запад хотел «перерыть» информацию о готовящемся госперевороте в Беларуси заявлениями Праги о высылке дипломатов РФ. Фото: ТАСС

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что Запад хотел «перекрыть» информацию о готовящемся госперевороте в Беларуси заявлениями Праги о высылке 18 российских дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

- Складывается ощущение, а оно подкреплено фактическим материалом, что в информационном пространстве, и, в первую очередь, западном, необходимо было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть актуальность и важность той информации, которая была опубликована как со стороны России, так и со стороны Беларуси относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту, - заявила Захарова, отвечая на вопрос о том, по какой именно причине совпали новости о готовящемся перевороте в Беларуси с заявлениями Праги о высылке российских дипломатов.

По мнению Марии Захаровой, власти Чехии продемонстрировали отсутствие самостоятельной линии в международных делах и в отношениях с Россией. Она пообещала, что российская стороны уже в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку дипломатов из Чехии.

Ранее в МИД России заявили, что дипломатов выслали «под голословными и надуманными предлогами».

- И это тем более абсурдно, так как ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющими этими складами. И этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских санкций, которые были предприняты Чехией за последние годы. Нельзя также не видеть американский след, - прокомментировали в МИД.

В воскресенье, 18 апреля, премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет рассекретить данные по взрыву в Врбетице, в котором Прага обвинила российские спецслужбы.

Напомним, что в субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко заявил, что руководство США готовило покушение на него и его сыновей. По словам президента, уже был готов погреб.

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