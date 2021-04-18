На белорусские нефтеперерабатывающие заводы уже в ближайшее время поставят 90 тысяч тонн азербайджанской нефти. Фото: БелТА

Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, что на белорусские нефтеперерабатывающие заводы уже в ближайшее время поставят 90 тысяч тонн азербайджанской нефти.

Равков также отметил, что будет выполняться контракт на поставку миллиона тонн черного золота. По итогам визита президента Беларуси в Азербайджан был также сформирован пакет проектов, который выгоден для обеих стран. Одна из задач – поставка нефти и продажа продукции нефтепереработки.

Беларусь и Азербайджан намерены расширить и промышленную кооперацию. В частности, в планах развивать сборочную площадку в Гяндже. Помимо этого, в Азербайджан уже в скором времени планируют отправить 550 белорусских тракторокомплектов.

Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков отметил, что Минск мог бы стать отличной площадкой для официальных мирных переговоров между Баку и Ереваном.

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