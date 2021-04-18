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Общество18 апреля 2021 20:14

В Совбезе заявили, что количество учений возле белорусской границы растет

Арчаков добавил, что учения иностранных войск идут буквально круглые сутки
Инна КОРСАК
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Заместитель госсекретаря Совбеза заявил, что количество учений возле белорусской границы растет. Фото: БелТА

Заместитель госсекретаря Совбеза заявил, что количество учений возле белорусской границы растет. Фото: БелТА

Заместитель государственного секретаря совета безопасности Беларуси Владимир Арчаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что количество учений возле белорусской границы растет.

Он также добавил, что за весь 2020 год в Польше, Латвии и Литве прошло 70 учений, а только за первый квартал 2021 года – уже 30.

- Если даже представить себе, что каждое учение конкретное длится хотя бы неделю, но это на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки и каждый день абсолютно, - прокомментировал Арчаков.

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