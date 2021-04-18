«Подобных дел в истории суверенной Беларуси еще не было»: в КГБ рассказали подробности по делу о госперевороте

В КГБ рассказали подробности по делу о госперевороте. Фото: скриншот с видео ОНТ

В Беларуси впервые было возбуждено уголовное дело по статье о попытке государтсвенного переворота. Об этом в эфире телеканал ОНТ рассказал начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек, комментируя показанные в субботу, 17 апреля, сюжет с участием главы КГБ Иваном Тертелем.

Бычек заявил, что «по сути в Беларуси готовился государственный переворот». По полученным оперативным данным один из задержанных – гражданин Америки Юрий Зенкович – был связан со спецслужбами данной страны.

- Зенкович предпринимал попытки вербовки, а также подкупа военнослужащих Беларуси и правоохранительных органов, которые были готовы за денежное вознаграждение принимать участие в насильственном свержении действующей власти, - подчеркнул Бычек.

По его словам, были задокументированы встречи с военнослужащими, с представителями других террористических групп, деятельность которых была ранее пресечена Комитетом государственной безопасности.

- Нами было зарегистрировано два случая передачи военнослужащим незаконного денежного вознаграждения посредством проведения тайниковых операций, - заявил представитель КГБ.

Он добавил, что в интересах следствия он не может разглашать подробности дела, но пообещал, что уже в скором времени будут озвучены все подробности проведенных спецопераций, также будет рассказано о роли и месте каждого участника заговора.

Что касается задержаний в Москве, то Бычек рассказал, что все было сделано с разрешения российской стороны: информация о приезде Юрия Зенковича в Москву поступила в марте 2021 года. КГБ связался с руководством ФСБ, чтобы получить разрешение на приезд оперативной группы в Москву.

- Было возбуждено уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса – Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания госвласти неконституционным путем. Хотел бы отметить, что подобных дел в истории суверенной Беларуси еще не было, - подчеркнул Бычек.

Он также уточнил, что дело возбуждено по части первой данной статьи. Его фигурантам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются. Задержанные находятся в СИЗО КГБ и дают признательные показания.

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