Зампред Конституционного суда: «Конституционная комиссия практически единодушно не поддержала ограничение избирательного права 20-70 годами»

Конституционная комиссия практически единодушно не поддержала ограничение избирательного права 20-70 годами Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович в эфире телеканала СТВ сообщила, что Конституционная комиссия практически единодушно не поддержала ограничение избирательного права 20-70 годами. Об этом сообщает БелТА.

- Было высказано практически единодушное мнение членов Конституционной комиссии о неприемлемости подобного рода изменения части 1 статьи 64 Конституции, которая не сегодняшний день определила в соответствии с международными стандартами, что активное избирательное право принадлежит гражданам с 18 лет. И никаких основания для введения ограничений нет, - подчеркнула Карпович.

Она также выразила удивление касаемо того, что некоторые СМИ необоснованно преподносят информацию о том, что подобное предложение является предметом конкретного рассмотрения.

Наталья Карпович добавила, что данная информация не соответствует действительности.

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В четверг, 14 апреля, состоялось очередное заседание комиссии, на котором обсуждали избирательную систему. (подробности)