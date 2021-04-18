В Россонском районе парень поджег одежду на 72-летней пенсионерке. Фото: СК

В Россонском районе парень поджег одежду на 72-летней пенсионерке, требуя денег. Об этом сообщили в Следственном комитете.

- Инцидент произошел 2 января. В дом к пенсионерке пришел пьяный 22-летний парень и начал требовать деньги. Женщина ему дверь не открыла, но молодой человек выставил оконную раму в веранде и зашел внутрь. Он избил пожилую женщину, которая отдала ему 453 рубля, - рассказали в ведомстве.

В СК добавили, что позже молодой человек вернулся.

- Он вновь стал требовать у пожилой женщины денег. Он облил одежду на пенсионерке, а также мебель смесью бензина и минерального масла. Когда поднес спичку – все загорелось. После этого он сбежал. Пожилая женщина начала кричать. К ней на помощь пришел односельчанин, который и помог потушить горящую одежду и мебель, - прокомментировали в Следственном комитете.

Молодой человек был задержан сотрудниками милиции в тот же день.

- Парня обвиняют в разбое с проникновением в жилище и умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном общеопасным способом. Он находится под стражей. Дело в скором времени поступит в суд. Ранее молодой человек уже был судим за угрозу убийством и угон, - отметили в ведомстве.

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