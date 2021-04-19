Польша назвала ложью обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко

Польские власти назвали ложью заявление о своем участии в заговоре против Лукашенко. Фото: pixabay.com.

Власти Польши официально опровергли информацию из заявления ФСБ России о причастности польской стороны в подготовке покушения на Александра Лукашенко. Об этом в эфире польского телеканала TVP Info сообщил глава канцелярии президента Польши.

По словам Кшиштофа Щерского, Польша не имела и не имеет никакого отношения к подготовке покушения на Лукашенко, о чем заявляют российские спецслужбы.

- Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко, - прокомментировал официальный представитель польского президента.

В свою очередь Щерски заявил, что озвученная в отношении польских властей информация является ложной.

- Если кто-то (или - Прим.) пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет. Польша не участвует ни в каких подобных действиях. Если кто-то это пану подбрасывает, то его обманывают, - подчеркнул он.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что отвергли и назвали «абсолютно ложными» обвинения в причастности к заговору против Александра Лукашенко и представители Госдепартамента США.

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