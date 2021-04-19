Главный внештатный инфекционист Минздрава сказал кого, кроме медиков и учителей очень важно привить от коронавируса на «старте»

Игорь Карпов сказал о последствиях после введения "Спутник V". Фото: стоп-кадр | видео ОНТ

В эфире ОНТ главный внештатный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ сообщил, что привился от коронавируса и объяснил, почему важно вакцинироваться.

По словам Игоря Карпова, он сам привился российской вакциной «Спутник V», назвав ее «векторным препаратом с высокой гарантией (91% - Прим.) выработки иммунитета». Еще профессор высказался о китайской вакцине, заметив, что данный препарат также отлично работает.

- Гипертермические реакции для китайской вакцины менее характерны, чем для «Спутник V», - заметил доктор Карпов.

Продолжая тему вакцинации от коронавируса, белорусский инфекционист напомнил, что Беларусь благодаря производству собственного препарата Беларусь сможет в ограниченный период провести вакцинацию. Говоря о категориях людей, он заметил, что важно, чтобы на «старте» вакцинировались не только медики и учителя, но и как можно больше пожилых людей. Среди симптомов, появляющихся после введения препарата, он назвал кратковременный подъем температуры.

- Но когда возникает заболевание - это две-три недели лихорадки даже при благоприятном течении заболевания. Реакция бывает, но не тяжелые последствия, - заметил специалист Минздрава.

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