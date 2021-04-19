В Минсельхозпроде объяснили, почему из Беларуси запретили вывозить зерно и гречку

Беларусь запретила вывозить зерно и гречку из страны, чтобы направлять злаки на корма в животноводство. Фото: pixabay.com.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что белорусские власти ввели запрет на вывоз гречки, пшеницы, ржи и других злаковых культур.

В эфире СТВ замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимир Гракун объяснил мотивы данного запрета.

Так чиновник Минсельхозпрода напомнил, что Беларусь традиционно не торгует зерном. Так как в приоритете не торговля, а переработка зерна через животноводческую отрасль. То есть экономика строится на том, чтобы получить продукцию животноводства и уже ее реализовать с добавленной стоимостью.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства, пояснил, почему из Беларуси запретили вывозить зерно. Фото: СТВ.

- В последнее время мы увидели, что начинается вывоз зерна. Поэтому ввели трехмесячный запрет, чтобы обеспечить свое поголовье (зерновыми кормами - Прим.) и получить ту продукцию, которую мы планировали (сыры, молоко, мясо, масло), - пояснил Гракун.

Также он подчеркнул, что временный запрет не связан с кризисом на продовольственном рынке. А возросший экспорт зерна обусловлен тем, что белорусское зерно дешевле, и есть на него спрос.

- При получении продукции животноводства мы для республики получим большую выгоду, - еще раз подчеркнул представитель Минсельхозпрода.

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