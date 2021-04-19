В обход УЕФА: 12 топовых футбольных клубов Европы создают свою Суперлигу

Топовые футбольные клубы создают свой абсолютно новый турнир. Фото: pixabay.com.

Дюжина самых топовых клубов Европы ночью с 18 на 19 апреля официальном объявили о создании отдельной Суперлиги, сообщает Eurosport.

О своем вступлении в абсолютно новый турнир уже объявили представители «Милана», «Арсенала», «Атлетико», «Челси», «Барселоны», «Интера», «Ювентуса», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Тоттенхэма». Эта футбольная дюжина станет командами-основательницами, еще три клуба пообещали вступить в турнир в момент начала первого сезона. Председателем Суперлиги стал президент «Реала» Флорентино Перес.

Отказались вступить в Суперлигу из топов пока только «Бавария», «Боруссия» и «ПСЖ».

Суперзвезды Суперлиги. Фотоиллюстрация: коллаж Financial Times

Причем появилось не только заявление о создании Суперлиги, но и уже и информация о регламенте и предварительной дате старта совершенно нового турнира.

В УЕФА и национальных лигах такое отделение клубов и футболистов восприняли с неприятием и пообещали ответить жесткими санкциями и даже «тотальным баном».

При этом вновь созданная Суперлига предлагает и УЕФА и ФИФА сотрудничество, чтобы «обеспечить наилучшие перспективы» и для нового турнира, и для футбола в целом.

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