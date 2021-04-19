Видеофакт. В Стародорожском районе МЧС спасало аиста с оторванным крылом

Спасатели поймали травмированную птицу и отнесли ее к ветеринару. Фото: кадр из видео МЧС.

В Стародорожском районе сотрудникам МЧС пришлось оказывать помощь травмированному аисту. Жители агрогородка Дражно заметили, что по полю ходит раненая птица. Попробовали поймать его сами, но не сумели.

Спасатели выехали в Дражно, взяв с собой специалиста-ветеринара. Аиста поймали, ветврач осмотрел его. Оказалось, у аиста сломано крыло, и травма очень серьезная – открытый отрывной перелом. Ветеринар оказал птице первую помощь.

-Птицу передадут специалистам-орнитологам, - рассказали в пресс-службе МЧС.

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