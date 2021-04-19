Жители Чехии собрались в кругосветку на старом троллейбусе, могут прокатить всех желающих. Вот когда их ждать в Беларуси

Это троллейбус, который отправляется в кругосветку. Путешественники возьмут с собой любого желающего - за определенную плату. Фото: trolejbusem.cz.

В Чехии компания из пяти молодых людей решила совершить кругосветное путешествие на подержаном троллейбусе. Путешественники заедут и в Беларусь, рассказывает abw.by.

Подержаный троллейбус Solaris Trolino 12 AC путешественники немного доработали. Это гибридный троллейбус, у него есть и электродвигатель, и двигатель внутреннего сгорания. В планах – внести еще несколько изменений в конструкцию троллейбуса.

Кругосветку чешские путешественники предполагают совершить за четыре года. Они хотят посетить все континенты, включая Австралию. Первый этап путешествия – от Брно до Владивостока за 90 дней. Отправятся путешественники в июне, завершить этап предполагают в сентябре. В пути предполагается сделать 256 остановок, пять из них – в Беларуси. Кстати, к путешественникам на любом этапе может присоединиться любой желающий. Условие одно – оплатить сумму, эквивалентную 100-240 белорусских рублей за ночь.

Вот когда и где можно встречать путешественников, чтобы подсесть в «кругосветный» троллейбус или просто пообщаться с ними. 6 июня троллейбус приедет в Гродно, 7 – в Новогрудок, 8 – в Минск, 9 – в Бобруйск, 10 – в Гомель.

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