Вернется февраль со снегом: погода в Беларуси на неделю с 19 по 25 апреля

На выходных, 24 - 25 апреля, в Беларуси снова может пойти снег. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Возвратившееся в Беларусь тепло, увы, будет коротким. Погода на неделе с 19 по 25 апреля в Беларуси будет не очень комфортной, информирует ОНТ.

В начале недели атмосферные процессы будут под влиянием области повышенного атмосферного давления, по перифериям которой вероятно поступление влажных воздушных масс.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в понедельник, 19 апреля, погода будет еще теплой - до +17 и без существенных осадков.

Но во вторник, 20 апреля, в юго-восточных регионах уже задождит. Средняя ночная температура около +2…+7 градусов, а днем +4…+8 тепла.

В середине недели в Беларусь придет южный циклон, центр которого будет размещаться над Украиной. Циклон повлияет на увеличение и уплотнение облачности, поэтому дожди усилятся и пройдут уже на большей части территории республики.

В среду, 21 апреля, дожди прогнозируются по всей Беларуси, а грозы в ее восточной части. В ночные часы термометры покажут +3…+8 выше ноля, днем почти и не потеплеет совсем: +3…+9 градусов.

В последующие дни влияние циклона будет сохраняться. Погода будет облачной и дождливой с небольшими прояснениями. В четверг, 22 апреля, ночью +3…+7 градусов, а днем уже теплее +11…+14. В пятницу, 23 апреля, в ночные часы около +3…+7 тепла, и сильный контраст днем от 7 градусов в западных регионах, до +15 в юго-восточных районах.

К выходным, субботе и воскресенью, прогнозируется похолодание в западных регионах даже возможны дожди и почти февральская погода. Как сообщает ресурс pogoda.by на Брестчине в субботу и воскресенье ночью вероятен мокрый снег и температура от +1 до +3 градусов, и около +6...+8 днем.

Похоже, в 2021-о году апрельский снег может зачастить.

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