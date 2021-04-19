В Браславском районе потерявшийся сборщик рогов вышел из леса, услышав сирену

Мужчина вышел из леса, услышав сирену. Фото: МЧС.

18 апреля в Браславском районе спасатели искали заблудившегося в лесу мужчину. 63-летний мужчина отправился в лес около деревни Дубровка. Когда спасатели приехали в деревню, их встретил сосед потерявшегося. Он объяснил, где может находиться мужчина и рассказал, что у того должен быть с собой мобильный телефон.

Спасатели связались с заблудившимся по телефону, включили громкоговоритель на пожарной автоцистерне и отправились в лес. Через какое-то время мужчина сказал, что слышит звук сирены и идет на него.

Потерявшегося нашли в 600 метрах от дороги, он шел, заметно прихрамывая. Оказалось, что в лес мужчина пошел, чтобы найти рога диких животных.

-После выхода из леса в медицинской помощи мужчина не нуждался, - рассказали в пресс-службе МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сборщиков рогов порой ожидают неприятные приключения. Вот что случилось с мужчиной, который отрубил голову мертвому муфлону, чтобы забрать рога.