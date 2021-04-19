Россия ответила Чехии: из РФ высылают 20 чешских дипломатов

Россия потребовала уровнять количество сотрудников российского посольства в Праге с чешским Москве. Фото: pixabay.com.

О том, что объявлены персонами нон грата и высылаются из России 20 чешских дипломатов, сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

В МИД России рассказали, что в дипведомство был вызван посол Чехии в России Витезслав Пивонька, которому заявили «решительный протест в связи с недружественным актом» чешских властей.

- Пивоньке сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата». Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021-го года покинуть территорию нашей страны, - прокомментировали в пресс-службе.

Кроме того, российские власти потребовали от Чехии, чтобы было уровнено число сотрудников дипмиссии в Москве с аналогичным количеством сотрудников российского посольства в Праге.

Напомним, это стало ответом России на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которых чешские спецслужбы назвали офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ.

Также «Комсомолка» писала о том, что, по мнению пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, высылкой российских дипломатов «Запад хотел «перекрыть» информацию о готовящемся госперевороте в Беларуси».

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