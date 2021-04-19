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Общество19 апреля 2021 11:08

COVID-19 может помочь излечиться от рака: две реальные истории

На фоне заболевания ковидом у некоторых онкологических больных наступает ремиссия или полное излечение
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Медики зафиксировали случаи,когда после перенесенного ковида пациенты излечивались от рака.

Медики зафиксировали случаи,когда после перенесенного ковида пациенты излечивались от рака.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

COVID-19 может стать фактором, который приводит к ремиссии онкологических заболеваний или даже полному излечению. Уже зафиксированы несколько подобных случаев. Информацию о них собрал health.mail.ru.

Первая информация о том, как влияет COVID-19 на состояние здоровья онкологического больного, появилась в августе 2020 года. Была опубликована история 20-летнего пациента больницы итальянского города Кремона. Молодой человек страдал одной из разновидностей неходжкинской лимфомы. При лечении юноши ни один вид терапии не дал серьезных результатов, но когда в начале весны 2020 года молодой человек заболел ковидом, на этом фоне у него наступила спонтанная ремиссия онкологического заболевания. К сожалению, улучшение оказалось временным – рак вернулся после того, как организм парня справился с ковидом.

Еще один подобный случай произошел в Великобритании. Информация о нем появилась в январе 2021. Случай зафиксировали врачи больницы города Труро в графстве Корнуолл.

Авторы публикации считают, что ключевую роль в ремиссии сыграл именно ковид — вызванная инфекцией мощная иммунная реакция подавила не только злокачественные клетки, но и вирус Эпштейна-Барра, который связан с развитием NK-T-клеточной лимфомы. 61-летний мужчина, у которого был рак лимфатической системы, заболел ковидом в тяжелой форме. 11 дней он провел в больнице, потом его выписали долечиваться дома. Через несколько недель оказалось, что у него также произошла спонтанная ремиссия. Причем рак не вернулся даже спустя четыре месяца.

Ученые предполагают, что для борьбы с COVID-19 в этих случаях иммунная система активизировалась настолько, что разрушила раковые клетки.

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