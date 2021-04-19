На кастинг «Мисс Беларусь» снова пришла только одна девушка. В этот раз на отбор в Новополоцке

На отбор "Мисс Беларусь" в Новополоцке пришла только одна девушка. Фото: архив героя статьи.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что на кастинг «Мисс Беларусь» в Бресте пришла только одна участница. В жюри говорят, что были и другие желающие, но их «отсеяли» во время отбора заявок.

Ситуация повторилась в Новополоцке, сообщает ресурс gorod214.by.

А региональный кастинг пришла только одна девушка - 20-летняя Эльвира Антипова. Единственная участница отбора в Новополоцке - студентка третьего курса БНТУ, учится по специальности «Кораблестроение и техническая эксплуатация водного транспорта». В будущем планирует стать инженером. Городской этап, будучи единственной участницей, девушка прошла, и отправится через неделю на областной кастинг.

Журналистам Эльвира Антипова рассказала, что штурмует пьедестал красоты не в первый раз и дошла до полуфинала в предыдущем конкурсе, который отменили из-за пандемии.

Эльвира Антипова не в первый раз пытается пройти на конкурс "Мисс Беларусь". Фото: архив героя статьи.

- К сожалению, девушек, кроме меня, не было (на кастинге - Прим.) по разным обстоятельствам. Поэтому организаторы приняли решение провести еще один день отборочного тура, - уточнила новополоцкая красавица.

Дополнительные кастинги на конкурс «Мисс Беларусь» будут проводиться в ближайшее время. Например, в Новополоцке уже 21 апреля. На отборе ждут девушек не старше 18 - 24 лет и ростом не ниже 174 сантиметров, также им запрещено иметь татуировки или пирсинг, быть замужем и иметь детей.

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