В Беларуси повестка явиться в Следственный комитет пришла 8-летней девочке

Повестка в СК пришла 8-летней девочке с белорусским видом на жительство. Фото: СК.

О том, что в Кореличах повестка из СК пришла 8-летней девочке, сообщил ресурс Hrodna.life. Журналистам об этом рассказал отец девочки, Роман Пекарский.

В своем Facebook мужчина опубликовал фото повестки в следственные органы для его дочери-школьницы. И рассказал, что сам он является гражданином Беларуси, но с 2007-го года живет за границей. У его дочки, родившейся в 2012-ом году, гражданство другой страны, в Беларуси у нее просто вид на жительство. Но регистрация у девочки, как и у отца, в Кореличах.

Еще Роман Пекарский рассказал, что в отношении него возбудили уголовное дело за комментарий в одном из телеграм-каналов. По какой именно статье возбуждено уголовное дело, ему не сообщили.

Мужчина рассказал, что повестки в СК пришли всем, кто зарегистрирован с ним по одному адресу. Фото: Facebook @roman.soleado

- Дело завели на меня, а всех, кто зарегистрирован по этому адресу, начали вызывать на допрос. В том числе и мою дочь, - сообщил мужчина.

Аналогичные повестки пришли всем, зарегистрированным по тому же адресу. На допрос вызывают его отца, являющегося инвалидом первой группы. А его мать 14 марта уже ходила в СК, где ее расспрашивали о сыне и предупреждали о визите правоохранителей с обыском.

В пресс-службе СК ресурсу Hrodna.life не получилось взять комментарий.

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