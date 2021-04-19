В СК рассказали на конкретных примерах, как мошенники бесконтактно изымают у людей деньги

СК напомнил о самых распространенных схемах, которыми пользуются мошенники. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По статистике правоохранительных органов, только в Витебской области за три месяца возбудили 583 уголовных дела по фактам хищения с помощью компьютерной техники, и это почти втрое больше, чем за тот же период 2020 года. Тогда на Витебщине таких случаев было 185, рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следственный комитет рассказал о последних наиболее типичных случаях обмана, которые зарегистрированы в Витебской области.

Так, 4 февраля 67-летней новополочанке позвонили неизвестные. Звонок был сделан на мессенджер Viber. Мошенники представились сотрудниками банка и сказали, что с банковских карт женщины кто-то пытается похитить деньги. Злоумышленники предложили женщине совершить определенные действия, чтобы обезопасить свои сбережения, причем уговаривали ее сделать это почти час. В результате с о счетов новополочанки, в том числе и с валютного депозита, исчезли все накопления – более 62 тысячи рублей.

4300 рублей лишился мужчина из Витебска, который согласился помочь выявить сотрудников банка, которые занимаются противоправными действиями. Мошенники, которые ему позвонили, представились работниками службы безопасности банка. Мужчину уговорили взять кредит, а после того, как он оформил его, деньги похитили.

В марте злоумышленники «обнулили» карточку жительницы Витебска. Ей написали в Instagram и выманили реквизиты карты под предлогом розыгрыша приза. 12 апреля пострадал мужчина, который продавал вещи на Куфаре. Покупатель списался с ним в Телеграм и прислал ссылку на сайт, где якобы можно было оформить доставку товара. Сайт оказался фишинговым, у мужчины украли с карты 290 рублей.

БУДЬ В КУРСЕ!

Чтобы не стать жертвой мошенников, достаточно соблюдать простые правила:

-ни в переписке, ни по телефону никому не сообщайте данные своих банковских карт и кабинетов интернет-банкинга.

-не переходите по непроверенным ссылкам, не открывайте подозрительные письма и вложения.

-для оплаты покупок и услуг онлайн пользуйтесь только проверенными ресурсами.

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Мужчина знал, что посылка, которая ждет его на почте, пришла от мошенников, но все же выкупил ее и снял момент распаковки на видео. Вот что оказалось в коробочке.