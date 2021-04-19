В Нацбанке ожидают роста цен в Беларуси во втором квартале Фото: Павел МАРТИНЧИК

Темпы инфляции в Беларуси ускорятся во втором квартале. Таковы ожидания экспертов Нацбанка, сообщил представитель регулятора во время дискуссии Исследовательского центра ИПМ.

Нацбанк периодически проводит опросы среди 1400 компаний в рамках мониторинга экономической конъюнктуры. Согласно последнему исследованию, абсолютное большинство предприятий ожидают роста своих отпускных цен, при этом треть отмечает, что темпы роста цен ускорятся.

– Анализируя это, мы считаем, что индекс потребительских цен тоже будет изменяться. В следующие три месяца (второй квартал) рост цен может составить 1,2%, – сказал Петр Милевский, заместитель начальника управления экономического анализа Главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка. Его цитирует tut.by.

Так, в июне инфляции ожидается на уровне 9% в годовом выражении. Во втором полугодии, по оценкам экспертов Нацбанка, она снизится, по итогам года этот показатель будет в пределах 7%.

По итогам марта 2021-го инфляция в годовом выражении составила 8,5%.

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