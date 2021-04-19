В ГАИ рассказали, почему двое детей в перевернувшемся «Додже» остались живы и даже не получили серьезных травм

В этом авто ехали двое взрослых и двое детей. Никто не получил серьезных травм - дети были в удерживающих устройствах, взрослые - пристегнуты. Фото: ГАИ.

18 апреля в Брестской области на дороге, ведущей от трассы Р17 Брест-Мокраны к садовым товариществам, перевернулся «Додж», где было двое взрослых и двое детей. Маленьким пассажирам – три и шесть лет. Хотя авария была довольно серьезной – авто съехало в мелиоративный канал и опрокинулось – маленькие пассажиры не получили серьезных травм.

-Оба ребенка перевозились в детских удерживающих устройствах, - объяснили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.- Водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности, и тоже не получили серьезных травм. Госпитализация не понадобилась ни детям, ни взрослым, автомобиль поврежден.

Авария произошла из-за того, что женщина-водитель отвлеклась во время управления автомобилем.

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