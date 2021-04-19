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Общество19 апреля 2021 13:27

«Госпитализирован без сознания». Ногу мужчины в Волковысском районе затянуло в механизм, который он ремонтировал

32-летний рабочий занимался ремонтом кормового измельчителя
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Ногу мужчины затянуло в измельчитель, который он ремонтировал. Фото: СК.

Ногу мужчины затянуло в измельчитель, который он ремонтировал. Фото: СК.

Следственный комитет проводит проверку по факту получения тяжелой травмы рабочим одного из предприятий Волковысского района.

32-летний мужчина вечером 16 апреля ремонтировал кормовой измельчитель. В какой-то момент нога рабочего попала в измельчитель и ее затянуло внутрь. Пострадавшего госпитализировали, он был без сознания.

-Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведён осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, а также записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в Следственном комитете.

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