На БелАЭС 19 апреля доставили ядерное топливо для второго энергоблока Фото: Павел МАРТИНЧИК

На площадку БелАЭС 19 апреля прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

«В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК «АСЭ» - обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля», – рассказали подробности в Минэнерго.

Там добавили, что до начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.

До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива. Фото: Telegram / Minenergo_by

Добавим, что второй энергоблок планируется запустить в 2022-м году. Недавно там начали загрузку имитаторов тепловыделяющих сборок.

Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

Добавим, что на первом энергоблоке специалисты уже готовятся к завершающим испытаниям.

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Пока идет процесс лицензирования станции, который начался еще в 2017 году (подробности).