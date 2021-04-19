«Бил ногой по кирпичной стене». В СК рассказали подробности, как на 17-летнего парня упали три железобетонные плиты

Парень ударил ногой по кирпичной стене на заброшенной стройке, и на него упала плита. Фото: Следственный комитет.

Следственный комитет занимается проверкой случая в Осиповичах, когда на 17-летнего подростка упали три железобетонные плиты. Это произошло 17 апреля, когда парень гулял по заброшенной стройке. Ранее сообщалось, что юноша вошел в здание недостроенной больницы, и на него сразу упали строительные конструкции. Следственный комитет рассказал подробности инцидента.

-Молодои человек нанес несколько ударов ногои по кирпичнои стене, в результате чего произошло обрушение трех железобетонных плит перекрытия на втором этаже указанного здания. При падении одна из плит придавила подростка, - сообщает пресс-служба ведомства.

На территории недостроенной больницы постоянно играют дети, отметили в СК. Двое мальчиков увидели, что случилось, и позвали на помощь. Пострадавшего подростка госпитализировали. Он получил тяжелые травмы, но его жизни ничего не угрожает. Юноша – учащийся школы-интерната для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

-По факту происшествия Осиповичским раи онным отделом проводится проверка. Назначены судебно-медицинская экспертиза и строительно-техническая экспертиза части здания, - сообщает СК. - Продолжают опрашиваются очевидцы происшествия и работники учебного заведения, изъята необходимая документация школы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двое маленьких детей ехали в автомобиле, который упал в канаву и перевернулся. Дети почти не пострадали, в ГАИ рассказали, почему.