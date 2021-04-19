Главный инфекционист Минска прокомментировал популярное опасение по поводу прививок от коронавируса

Главный инфекционист Минска объяснил, надо ли бояться прививок от коронавируса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Опасения по поводу того, что после вакцинации от коронавируса могут появиться последствия в будущем, необоснованные. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Святослав Вельгин.

Он прокомментировал популярное опасение на этот счет, связанное с тем, что COVID-19 – это новая болезнь, вакцину против вируса создавали в короткий срок. Некоторые люди сомневаются в ее эффективности и безопасности.

– В мировой практике технологии производства вакцин отработаны на протяжении не одного десятка лет. Вакцины от ковида делали по проверенным технологиям, грубо говоря, на основу препарата «насаживали» другой антиген, действующий против коронавирусной инфекции. Поэтому не вижу оснований для опасений, в том числе по поводу отдаленных последствий вакцинации. Вместе с тем эффект от массовой прививочной кампании однозначно будет, – считает Вельгин, его цитирует агентство «Минск-Новости».

По его словам, недавно он общался с коллегами из Мурманского региона России, которые сообщили ему, что в результате вакцинации у них уровень заболеваемости коронавирусом упал в три раза.

Сам Вельгин заявил, что он тоже привился вместе со своей супругой, а его родители накануне сделали первую инъекцию.

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