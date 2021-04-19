Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 апреля 2021 года: число новых случаев за сутки резко упало, смертность не снижается

Резкое снижение числа новых случаев коронавируса за сутки зафиксировал Минздрав Беларуси. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резкое снижение числа новых случаев коронавируса за сутки зафиксировал Минздрав Беларуси. Об этом свидетельствует свежая статистика министерства.

Так, за сутки в республике выявлены 887 пациентов с COVID-19, выписаны из больниц 633 пациента.

«Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 345 тысяч 110 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 335 тысяч 485 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19», – рассказали в Минздраве.

Статистика смертности пока сохраняется на одном уровне. За минувшие сутки в Беларуси умерли десять пациентов с выявленным коронавирусом, а за все время распространения инфекции – 2 тысячи 433.

Кроме того, за минувшие сутки специалисты выполнили 9 тысяч 849 тестов. Всего в республике проведено 5 миллионов 676 тысяч 595 тестов.

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