В Минске продолжает работать каждый третий пенсионер. Вот что они теряют

В Минске посчитали работающих пенсионеров и рассказали, какую часть пенсии они теряют. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В белорусской столице каждый третий человек, достигший пенсионного возраста, продолжает работать. Такая статистика опубликована на сайте комитета по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома.

Точнее, работать продолжают чуть более трети минских пенсионеров. Если разделить общее их количество – 475 219 на количество тех, кто продолжает работать – 167,7 – получится 2,8. Значит, на работу продолжает ходить каждый третий столичный пенсионер – и еще несколько человек.

При этом работающие пенсионеры ощутимо теряют в пенсионных выплатах. Максимальный размер пенсии по возрасту для минчанок со стажем 40 лет и минчан со стажем в 45 лет – 863,41 рубль. Если эти люди продолжают трудиться, максимальный размер пенсионных выплат для них составляет 568,99 рублей, сообщает сайт комитета.

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