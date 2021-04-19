Видео: рыбаки в Березовском районе смело пробираются сквозь огонь

Рыбаки в Березовском районе смело пробираются сквозь огонь. Фото: скриншот видео instagram.com/vaska_pilot

Суровые белорусские рыбаки вновь попали в топы новостей. Напомним, раньше популярным стало видео с рыбаком из Слуцка, который продолжает невозмутимо сидеть с удочкой, несмотря на то, к нему подступает пламя. На этот раз удивили рыбаки в Березовском районе Брестской области - они попали на видео, которое стремительно набирает просмотры. Снова пожар, опять горит сухая растительность. Однако двое мужчин с удочками и велосипедами смело пробираются через пламя.

Рыбаки спасались от пожара - видимо, чрезвычайная ситуация застала их врасплох, когда мужчины сидели на берегу пруда Солнечного возле райцентра. Пришлось ретироваться, и рыбаки, судя по всему, благополучно пробрались к своей цели сквозь огонь и пелену дыма. Горела довольно большая территория поймы, огонь уничтожал заросли камышей.

Видео с пожаром и бесстрашными рыбаками снял с дрона пользователь YouTube и Instagram Васька Пилот из Бреста. Инцидент он заметил в районе автомагистрали М1 «Брест - Минск - граница РФ».