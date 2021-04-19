В Кремле прокомментировали информацию о готовившемся покушении на Лукашенко

Лукашенко заявил, что Путин обсуждал с Байденом вопрос о готовящемся покушение на него спецслужбами США. Фото: president.gov.by

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали в телефонном разговоре информацию о том, что на президента Беларуси готовилось покушение. Это подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

– Да, [обсуждали], – сказал он 19 апреля журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, его цитирует ТАСС.

При этом Песков не стал комментировать то, могла ли быть причастна администрация Байдена к готовившемуся покушению на Александра Лукашенко.

– Всю информацию, которая может выдаваться – ее выдают дозированно специальные службы уже по своему усмотрению, – пояснил Песков.

По его словам, задержанные, которых подозревают в покушении, обсуждали в отношении Лукашенко «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы».

– Поэтому, конечно, это говорит о большой опасности, – добавил он, в ответ на вопрос, какие могли бы быть последствия, если бы план по госперевороту в Беларуси реализовали.

Напомним, что в субботу, 17 апреля, Александр Лукашенко заявил о том, что на него готовилось покушение, «заговорщики» задержаны, а Владимир Путин поднял в разговоре с Джо Байденом вопрос об этом покушении. Лукашенко назвал комментарий Байдена бульканьем.

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