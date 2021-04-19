Кратковременные дожди и грозы: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 20 апреля

Тепло и дождливо будет в Беларуси 20 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тепло и дождливо будет в Беларуси 20 апреля, сообщили в Белгидромете. В некоторых районах ожидается до +15 °С.

В целом в во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, в основном по востоку, днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем в некоторых районах вероятны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +1°С до +6°С. Днем синоптики обещают в пределах +7°С … +13°С, по западу Беларуси ожидается до +15°С.

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