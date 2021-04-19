Макей в Швейцарии встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека

Макей встретился с верховным комиссаром ООН по правам человека. Фото: twitter.com/BelarusMID

19-20 апреля проходит визит министра иностранных дел Беларуси в Швейцарию для участия в 69-й сессии Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций. В первый день визита глава МИД Владимир Макей встретился в Швейцарии с верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет, сообщает пресс-служба ведомства в своем Твиттер. Однако о чем шла речь, пока не уточняется. На Твиттер Комитета ООН по правам человека пока также нет информации о встрече.

Кроме того, в первый день визита Макей встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом, президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером и главой Всемирной организации интеллектуальной собственности Дареном Тангом.

Гендиректору ВОИС Макей передал инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов. Фото: twitter.com/BelarusMID

Некоторые подробности этих встреч известны. Гендиректор ВОЗ и глава МИД подчеркнули долгосрочный и программный характер сотрудничества Беларуси по широкому спектру направлений. А гендиректору ВОИС Макей передал инструмент о присоединении к Гаагскому соглашению о международной регистрации промышленных образцов.

Напомним, ранее комиссар ООН по правам человека заявила о беспрецедентном кризисе в Беларуси: «Создают обстановку страха»