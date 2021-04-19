Герасименя рассказала о моменте, когда ей «хотелось разрыдаться и забиться куда-нибудь». Фото: Instagram / aliaksandraherasimenia

Известная белорусская бывшая пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года Александра Герасименя рассказала о моменте своей карьеры, когда ей хотелось разрыдаться, но в то же время он помог ей завоевать первую золотую медаль.

Эту историю она опубликовала на своей странице в Instagram, таким образом приняв участие в Неделе Побед и Поражений, которую проводит Белорусский фонд спортивной солидарности. Она связана с ее первой в карьере золотой медалью чемпионата мира и произошла в Шанхае.

– Я была в очень хорошей форме и настраивалась на дистанцию 50 м на спине. Я была одним из лидеров и знала, что могу не просто взять медаль, а выиграть! Когда я выходила на старт, в принципе, я была уже готова к этому, если бы не одно «НО!» Перед тем, как плыть финал 50 м на спине, у меня был полуфинал на 100 м вольным стилем. Я попала в финал самой последней, но для меня эта дистанция была не столь важна, на ней я не занимала какие-то высокие позиции. Поэтому сильно не расстраивалась: попала в финал – отлично! – поделилась она.

Герасименя добавила, что затем ее постигло горькое разочарование, которое в итоге послужило толчком к другой победе.

– И вот я выхожу на свой главный финал 50 м на спине, и понимаю, что выжата как лимон. Но я думаю: мне же надо, я хочу медаль, я ради этого сюда приехала! Это ж сколько готовилась! Я стартую, гребу, чувствую, что плыву в лидерах, несмотря на то, что очень устала. На последние метрах, я на какое-то мгновение замешкалась и все - коснулась бортика, по-моему, пятой. Буквально сотые секунды, которые «съели» меня и медаль. Вы не представляете, какие у меня были горечь, досада, печаль... Мне хотелось разрыдаться, все бросить, забиться куда-то в угол, – призналась бывшая пловчиха.

Однако экс-спортсменка, которая в настоящее время возглавляет Белорусский фонд спортивной солидарности, выбрала другой путь решения проблемы, в итоге он оказался эффективным.

– Но вместо этого я вдруг подумала: хорошо, из-за этого дурацкого кроля, который был перед полтинником, я проиграла и не завоевала медаль. Какие у меня еще есть варианты? Я собралась, очень сильно разозлилась, взяла всю свою волю, которая только у меня была, и на следующий день вышла на старт и выиграла золото, – рассказала Герасименя, добавив, что это стало для нее шоком.

Она сделала вывод из этой истории: когда мы терпим неудачу, у нас есть выбор – погрузиться в проблему и начинать в ней копаться, или отойти и посмотреть на ситуацию со стороны, чтобы лучше ее разглядеть.

Пользователи пришли в восторг от рассказа, оставив многочисленные восхищенные комментарии под постом.

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