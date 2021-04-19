«Угрозы городу нет». Из-за ЧП на «Гродно Азот» остановились два цеха

Из-за ЧП на «Гродно Азот» стали два цеха. Фото: t.me/stachkomazota

В официальном телеграм-канале предприятия «Гродно Азот» разместили информационное сообщение о внеплановой остановке цеха «Аммиак-4». Таким образом, появилось подтверждение слуха о произошедшем днем 19 апреля инциденте.

- Произошла внеплановая остановка оборудования цеха «Аммиак-4» в результате ошибочных действий персонала электроцеха при выполнении работ планового обслуживания, что повлекло остановку технологически связанного цеха «Карбамид-4», - говорится в сообщении.

На предприятии заверили, что «угрозы городу, экологии, жителям и работникам нет». В администрации также сообщили, что работу цеха «Аммиак-4» должны восстановить на протяжении суток - с последующим пуском цеха «Карбамид-4».

Напомним, на «Гродно Азот» отреагировали на заявление компании Helm AG о прекращении сотрудничества. Там заявили, что среди их клиентов сейчас нет этой компании.