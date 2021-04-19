Ключевой показатель развития тяжелой формы коронавируса выявили ученые

По словам авторов исследования, уровень сывороточного амилоидного A-белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24-48 часов после инфицирования увеличивается до 1000 раз. Фото: pixabay

Один из синтезируемых в печени белков служит биомаркером, указывающим на высокий риск развития воспаления и осложнений в случае заражения COVID-19. К такому выводу пришли австралийские и итальянские исследователи, результаты научной работы опубликованы в журнале International Journal of Infectious Diseases.

Ученые из Университета Сассари в Италии и Университета Флиндерса в Австралии изучили данные 19 исследований, в которых участвовали свыше 5600 пациентов из разных стран. Цель работы – найти конкретные химические биомаркеры в организме.

По словам авторов исследования, уровень сывороточного амилоидного A-белка (SAA) у некоторых пациентов в первые 24-48 часов после инфицирования увеличивается до 1000 раз, и у таких людей коронавирус протекает тяжелее всего.

– Наш анализ показал, что пациенты с тяжелым COVID-19 или которые в конечном итоге умерли, имели значительно более высокие уровни SAA по сравнению с пациентами с легкой формой заболевания, –сказал руководитель исследования, профессор клинической фармакологии Ардуино Мангони, его слова приводятся в пресс-релизе Университета Флиндерса.

Дело в том, что гены и белки амилоида A в сыворотке крови значительно активируются во время острой фазы воспалительного ответа. Он включает в себя повышение температуры, гормональные и метаболические изменения. Когда увеличивается показатель SAA, то это значительно усиливает воспаление, которое предвещает развитие цитокинового шторма и вызывает образование тромбов, а также повреждение органов.

– У таких пациентов наблюдается чрезмерное воспаление, образование сгустков крови и значительные повреждения в некоторых органах, особенно в легких, почках, сердце и печени, уточнил профессор.

Ученые полагают, что благодаря показателю SAA можно рано выявлять пациентов с повышенным риском тяжелого течения коронавируса. Также их открытие поможет медикам принимать решения о госпитализации таких пациентов и назначать им более агрессивное лечение. Кроме того, за больными с высоким показателем SAA нужно более пристальное наблюдения врачей.

– Это химическое вещество может помочь, вместе с другими характеристиками и анализами, в прогнозировании того, у каких пациентов в случае COVID-19 с большой вероятностью ухудшится состояние и потребуется серьезное медицинское вмешательство, – добавил эксперт.

Также этот показатель поможет выявлять людей, которым прививка от коронавируса нужна в первую очередь, если будет существовать проблема дефицита вакцины.

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