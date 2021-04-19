Telegram-канал «Гродно 97%» признан экстремистским в Беларуси. Фото: pixabay

Прокуратура Гродно изучила опубликованные в Telegram-канале «Гродно 97%» информационные сообщения и пришла к выводу, что в них есть призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В частности, там уточнили, что в указанном Telegram-канале есть призывы к «блокированию движения на автомобильных дорогах и железнодорожных путях, незаконной забастовке, несанкционированным митингам и массовым беспорядкам, актам вандализма, хулиганским действиям, а также насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел».

«Доступ к указанному информационному ресурсу без препятствий и ограничений может получить любой гражданин, использующий сеть Интернет и мессенджер Telegram. Администрация канала не принимала мер по предотвращению публикаций экстремистской направленности», – уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Там добавили, что на основании требований Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму» прокурор города подготовил и направил в суд Ленинского района Гродно заявление о признании информационной продукции Telegram-канала с логотипом «Гродно 97%» экстремистскими материалами.

«Суд удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение решения», – рассказали в Генпрокуратуре.

Копия решения суда направлена в Министерство информации, которое должно включить этот канал в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению таких материалов на территории Республики Беларусь.

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