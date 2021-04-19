Бил сотрудников ОМОН брусом с набитыми в него гвоздями. В Витебске с боем брали пьяного дебошира

В Витебске с боем брали пьяного дебошира. Фото: скриншот видео СК

Новое уголовное дело возбуждено за насилие в отношении сотрудников милиции. Однако в этот раз фигурантами дела стали не протестующие, а пьяная компания. Дело было в Витебске в ночь на 19 апреля. Начиналось все банально: в 102 позвонил мужчина и сообщил, что соседи громко слушают музыку.

Прибывшему наряду двери открыл 28-летний хозяин «шумной» квартиры. Мало того, что он отказался уменьшить звук музыки, так еще и вел себя вызывающе, ругался матом в адрес милиционеров, сообщает Следственный комитет Беларуси. Несмотря на это, судя по информации ведомства, мужчину сразу не задержали. И вскоре обратившийся в милицию мужчина позвонил снова: сосед ломится к нему в дом.

- Правоохранители снова подошли к нарушителю, тот ударил одного из сотрудников, заперся в квартире, после чего выкрикивал из нее угрозы милиционерам, - продолжают в СК.

Уже после этого дебошира стали задерживать. На подмогу прибыл ОМОН. Однако мужчина подтвердил свои угрозы: стал бить силовиков деревянным брусом с набитыми в него гвоздями. В итоге нейтрализовать дебошира удалось - вместе с ним задержали и всю компанию: еще троих молодых людей. Подозреваемый, как и предполагалось, был пьян. Ведется следствие.

Протрезвев, мужчина раскаялся, пообещал больше не повторять таких выходок и завязывать с алкоголем.