В МВД Литвы рассказали, сколько уже белорусов получили гуманитарные визы и обратились за предоставлением убежища. Фото: tut.by

В Министерстве внутренних дел Литвы рассказали, сколько белорусов уже получили гуманитарные визы и обратились за предоставлением убежища. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

В Литву по гуманитарным визам уже въехали 376 белорусов. Всего же данные визы получили 805 человек. В литовских властям 133 гражданина Беларуси обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Напомним, что Литва начала выдавать гуманитарные визы гражданам Беларуси с 11 августа 2020 году. Данную визу могут получить те, кто подвергается преследованиям по политическим причинам или же пострадал от репресий.

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