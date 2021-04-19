США возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще восьми белорусских госпредприятий. Фото: ТАСС

Соединенные Штаты Америки возобновляют санкции против «Белнефтехима» и еще восьми белорусских государственных предприятий. Об этом заявила посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече в Вильнюсе со Светланой Тихановской.

Министерство финансов США 19 апреля, в понедельник, опубликовало официальный релиз о возобновлении санкций. Под них попадают следующие предприятия: Белорусский нефтяной торговый дом, «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина», «Лакокраска», «Полоцк Стекловолокно», «Нафтан».

Посол США в Беларуси Джули Фишер на встрече со Светланой Тихановской в Вильнюсе заявила, что сотрудничество с данными предприятиями должно быть остановлено через 45 дней. Информация об этом была размещена в пресс-службе Тихановской. Фишер пробудет с визитом в Вильнюсе до конца недели.

Санкции вводятся по причине систематического нарушения прав человека в Беларуси.

Санкции были приостановлены в 2015 году против восьми предприятий «Белнефтехима».

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