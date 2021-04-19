«В целях защиты государственных интересов». В Бресте суд ликвидировал «Польскую школу»

В Бресте суд ликвидировал «Польскую школу». Фото: polskaszkola.by

Экономический суд Брестской области 19 апреля принял положительное решение по иску прокурора Бреста о ликвидации частного предприятия «Польская школа». Сообщается, что иск был подан «в целях защиты государственных и общественных интересов администрации Ленинского района города». Завершить процесс ликвидации этого общества его участники обязаны в трехмесячный срок - до 19 июля, отмечается в сообщении суда.

Исковое заявление прокуратура мотивировала «грубым нарушением законодательства, повлекшим причинение ущерба государственным и общественным интересам». Поводом стала встреча 28 февраля в помещении «Польской школы», которую посчитали несанкционированным массовым мероприятием, - в память о так называемых «проклятых солдатах». С тех пор прошло несколько задержаний представителей неофициального союза поляков, возбудили ряд уголовных дел, отношения Беларуси и Польши еще более обострились.

На сайте «Польской школы» сказано, что общество предлагает несколько видов образовательных и культурных услуг. К примеру, это организация языковых курсов, курс «Карта Поляка», организация культурного досуга в Польше, семинары по ведению бизнеса на польско-беларусском пограничье.

Решение суда о ликвидации предприятия пока не вступило в законную силу.

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