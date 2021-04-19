В Беларуси с 20 апреля вновь дорожает автомобильное топливо Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси с 20 апреля вновь дорожает автомобильное топливо. Стоимость уже по традиции увеличится на 1 копейку. Об этом сообщили на сайте «Белнефтехима».

Со вторника, 20 апреля, стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 81 копейку, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 91 копейку, АИ-98-К5-Евро – 2 рубля 13 копеек, ДТ – 1 рубль 91 копейку.

- В апреле 2021 года средняя котировка нефти выросла по отношению к январю 2021 году на 15%. Рост цены на моторное топливо с начала года составил 5.4 процента, - прокомментировали в «Белнефтехиме».

С начала 2021 года автомобильное топливо подорожало уже в одиннадцатый раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В «Белнефтехиме» рассказали, насколько подорожает автомобильное топливо до конца 2021 года.

В организации отметили, что стоимость топлива в Беларуси остается минимальной по сравнению со всеми сопредельными странами. (подробности)

Как я запасался бензином впрок.

Десятое за год подорожание автомобильного топлива заставило корреспондента «Комсомолки» пойти на рискованный эксперимент. (подробности)

«Белнефтехим» ответил на призыв белорусов снизить цены на бензин и солярку.

Ответ такой: цены и так снижаются, дальнейшее изменение прайсов будет зависеть от ситуации на рынке. (подробности)