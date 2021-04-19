В Бобруйске мужчина снял на видео и выложил в сеть, как рвет и сжигает государственный флаг – возбуждено уголовное дело

В Бобруйске мужчина снял на видео и выложил в сеть, как рвет и сжигает государственный флаг. Фото: скриншот с видео

Мужчина выложил в сеть видео, где он рвет и сжигает госфлаг. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- В пятницу, 16 апреля, в Бобруйске оперативники минского и могилевского управлений ГУБОПиК при поддержке Департамента охраны задержали 32-летнего неработающего мужчину. Днем 12 апреля он в присутствии своего знакомого демонстративно разорвал и сжег государственный флаг. Все это было снято на видео и выложено в сеть, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что свои действия задержанный мужчина объяснил влиянием деструктивных телеграм-каналов. В содеянном он раскаялся.

Было возбуждено уголовное дело за надругательство над госсимволом.

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