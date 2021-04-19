Скоро большие выходные и праздники. БелЖД назначила более 70 дополнительных поездов

БелЖД назначила более 70 дополнительных поездов. Фото: gorodvitebsk.by

В дни предстоящих апрельских и майских праздников Белорусская железная дорога назначила более 70 дополнительных поездов. Информация об этом была опубликована на сайте организации.

БДЖ дополнительно назначила поезда в сообщении Минск – Брест с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в выходные дни в третьей декаде апреля.

- На 23 и 30 апреля дополнительно предусмотрено курсирование поезда №753 Минск – Брест. Он выедет из Минска в 16.53 и прибудет в Брест в 20.45.На 25 апреля назначен поезд №630 Брест – Минск, с отправлением из Бреста в 18.32 и прибытием в Минск в 23.51. В понедельник, 26 апреля, будет курсировать поезд №629 Минск – Брест, с отправлением из Минска в 00.38 и прибытием в Брест в 05.47, - рассказали в пресс-службе БелЖД.

И добавили, что на майские праздники и Радуницу со 2 по 11 мая уже назначено 69 доппоездов.

- Поезда будут курсировать по наиболее востребованным направлениям у пассажиров: Минск – Гомель, Минск – Брест, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Пинск, Минск – Коммунары, Минск – Светлогорск, Гомель – Минск, Витебск – Брест, Гродно – Орша – Кричев, - отметили в пресс-службе организации.

Помимо этого, в БелЖД сообщили, что будет увеличено количество мест для пассажиров в поездах №747/748, 710/709 Минск – Гомель 8, 10 и 11 мая.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте БЖД – www.rw.by, в приложении «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105.

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